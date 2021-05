CHP'li Gürer emeklilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

04 Mayıs 2021 Salı, 09:45

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, resmi verilere göre ülkemizde nüfusun yüzde 9.5’inin 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu ve bu oranın 7 milyon 943 bin 364 kişiye tekabül ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının insan sağlığını ve ekonomik olarak da en çok 65 yaş üstündeki dar gelirlileri olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Gürer, “Ülkemizde 9 milyon emekli, açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup, yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı çalışmak zorunda kalmaktadır” dedi.

13 MİLYON EMEKLİ

Enflasyon sepeti her yıl güncellenmesine rağmen, belirlenen enflasyon oranları neticesinde açlık sınırı altında emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesinin de başlıca araştırılması gereken bir konu olduğuna işaret eden Gürer, “Ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise alım gücü her geçen gün düşerken, ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan tüm gıda ürünleri yumurta, tavuk ve ay çiçek yağına dahi gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi yaşam pahalılığını beraberinde getirirken, ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir” diye konuştu.

CHP Milletvekili Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde şunları söyledi:

“Asgari ücret uygulaması, sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşam seviyesinin sağlamasını amaçlayan ve gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde çok sayıda emekli vatandaşımız asgari ücretin altında emekli aylığı almaktadır. Asgari ücret uygulamasında kişinin temel ihtiyaçlarının asgari ölçüde karşılanması amaçlanırken, milyonlarca emeklinin asgari ücretin altında aylık alması, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Emeklilere verilen 100 TL’lik bayram ikramiyesi artışı günümüz koşullarında çok düşük kalmıştır. Elektrik, doğalgaz, kira artışları ve yüksek gıda enflasyonu emeklilerin yaşamını her geçen gün zorlaştırmaktadır. Emeklilerimizin sorunlarının araştırılması, Meclis araştırması ile yapılacak çalışmanın ardından yasal düzenlemelere gidilmesi ve mutlu bir yaşam sürmelerinin yolu açılmalıdır.”