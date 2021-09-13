Engin Güneysu’nun 'Ladalands' fotoğraf sergisi 18 Eylül'de İzmir'de
Engin Güneysu’nun farklı coğrafyalarda deneyimlediği kendine has gözlemlerini içeren 'Ladalands' adlı fotoğraf serisi ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, eski Sovyetler Birliği'nin izlerini taşıyan Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve bir Latin Amerika ülkesi olan Küba da dahil birçok köklü kültürün günümüz tarihine nasıl yansıdığını yansıtıyor.
Fotoğrafçı Engin Güneysu'nun fotoğraf seçkilerinden oluşan 'Ladalands' adlı sergi, 18 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. İzmir'de, Soviet Gallery'de açılacak olan sergi, 18.09.2021 ve 18.10.2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Aida Teimourlouie, Güneysu'nun izlenimlerini yansıttığı 'Ladalands' adlı sergiyi, böyle anlatıyor:
"Volga nehri kenarındaki Jiguli Dağları’ndan adını alan Vaz serisi araçlar, Engin Güneysu fotoğraflarıyla göz göze geldiğimizde sade ve iddiasız yanları ile karşımıza çıkıyor. Köşede, güneşli bir günde, gölgede veya hareket halinde... Onlar, Ladalar!
İnsan, çağlar boyunca hep araçlar üretti... Zaman içinde bu araçlar, taşıyıcı olarak farklı kültürler ve görüşleri sınır tanımadan beraberinde sürüklediler. Birbirinden çok uzak ve farklı coğrafyalar, kimi zaman benzer kültürel değişimler yaşıyorlar. Aynı politik hedefleri arzulayan ülkeler, sadece politik alanda kalmayıp dil ve kültür değiş tokuşu yaparak yakın olmaya çalışıyor ve aynı ipe bağlıymış gibi görünüyorlar. Sovyetler birliğinde üretilmiş ve ülkenin simgelerinden olmuş olan Lada otomobilleri de politik bir benzerliğin gölgesinde Küba sokaklarında ortaya çıkıyor. 60’ların Sovyet Birliği’nde, komünist İtalya ortak yapımı ile hayata geçen otomobiller soğuk ve zor koşullar için üretildi."
"Sıcak sulara ulaşmaya çalışmak, soğuk iklime sahip zamanının Sovyetler Birliği için bir özlemdi... Küba ve Sovyetler arasında yapılan anlaşma hem ticari olarak hem de böyle bir özlemin gerçeklemesine önayak oldu. Lada, Küba’nın sıcak ve güneşli iklimine kolayca uyum sağlasa da eski Sovyet kültürünü de yansıtıyor."
"Sınır tanımayan bir azim ve politik açıdan birbirine yakın istekler, Rusya ve Latin Amerika’daki bu küçük ada ülkesini yakınlaştırmıştır. 1960’larda başlayan Castro ve Sovyetlerin ticari işbirliği ve 1962’deki Küba füze krizi; Amerika ve Küba arasındaki düşmanlığı alevlendirdi ve bunun sonucunda Amerika’nın Küba’ya ambargo uygulaması kararını getirdi. Ambargoya rağmen kurumlar aracılığıyla satın alınan araçlar Sovyetlerin dağıldığı 90’lara kadar Küba’ya girmeye devam etti."
"Üretimin başlangıcından itibaren halk arabası olmayı amaçlayan bu tasarım, insanların hayatlarının bir parçası haline geldi. Sağlam ve aynı zamanda hafif yapıya sahip Lada’lar bu coğrafyaya da çok rahat uyum sağladı. Eskiden Sovyet topraklarına ait günümüz Azerbaycan’ında, yol kenarındaki bir araç, bize geçmişten gelen av kültürü geleneğini yansıtıyor. Farklı ve uzak bir coğrafya ülkesi olan Küba’da aynı arabayı günümüzde bir taksi veya polis aracı olarak görüyoruz."
"Sınıfsal ayrımın olmadığı ve ambargonun hâkim olduğu bu topraklarda, her parçasının defalarca kullanıldığına ve tekrar bir Lada’yı canlandırdığına şahit oluyoruz."
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme