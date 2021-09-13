Engin Güneysu’nun 'Ladalands' fotoğraf sergisi 18 Eylül'de İzmir'de

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:40

Fotoğrafçı Engin Güneysu'nun fotoğraf seçkilerinden oluşan 'Ladalands' adlı sergi, 18 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak. İzmir'de, Soviet Gallery'de açılacak olan sergi, 18.09.2021 ve 18.10.2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Aida Teimourlouie, Güneysu'nun izlenimlerini yansıttığı 'Ladalands' adlı sergiyi, böyle anlatıyor:

"Volga nehri kenarındaki Jiguli Dağları’ndan adını alan Vaz serisi araçlar, Engin Güneysu fotoğraflarıyla göz göze geldiğimizde sade ve iddiasız yanları ile karşımıza çıkıyor. Köşede, güneşli bir günde, gölgede veya hareket halinde... Onlar, Ladalar!

İnsan, çağlar boyunca hep araçlar üretti... Zaman içinde bu araçlar, taşıyıcı olarak farklı kültürler ve görüşleri sınır tanımadan beraberinde sürüklediler. Birbirinden çok uzak ve farklı coğrafyalar, kimi zaman benzer kültürel değişimler yaşıyorlar. Aynı politik hedefleri arzulayan ülkeler, sadece politik alanda kalmayıp dil ve kültür değiş tokuşu yaparak yakın olmaya çalışıyor ve aynı ipe bağlıymış gibi görünüyorlar. Sovyetler birliğinde üretilmiş ve ülkenin simgelerinden olmuş olan Lada otomobilleri de politik bir benzerliğin gölgesinde Küba sokaklarında ortaya çıkıyor. 60’ların Sovyet Birliği’nde, komünist İtalya ortak yapımı ile hayata geçen otomobiller soğuk ve zor koşullar için üretildi."

"Sıcak sulara ulaşmaya çalışmak, soğuk iklime sahip zamanının Sovyetler Birliği için bir özlemdi... Küba ve Sovyetler arasında yapılan anlaşma hem ticari olarak hem de böyle bir özlemin gerçeklemesine önayak oldu. Lada, Küba’nın sıcak ve güneşli iklimine kolayca uyum sağlasa da eski Sovyet kültürünü de yansıtıyor."

"Sınır tanımayan bir azim ve politik açıdan birbirine yakın istekler, Rusya ve Latin Amerika’daki bu küçük ada ülkesini yakınlaştırmıştır. 1960’larda başlayan Castro ve Sovyetlerin ticari işbirliği ve 1962’deki Küba füze krizi; Amerika ve Küba arasındaki düşmanlığı alevlendirdi ve bunun sonucunda Amerika’nın Küba’ya ambargo uygulaması kararını getirdi. Ambargoya rağmen kurumlar aracılığıyla satın alınan araçlar Sovyetlerin dağıldığı 90’lara kadar Küba’ya girmeye devam etti."

"Üretimin başlangıcından itibaren halk arabası olmayı amaçlayan bu tasarım, insanların hayatlarının bir parçası haline geldi. Sağlam ve aynı zamanda hafif yapıya sahip Lada’lar bu coğrafyaya da çok rahat uyum sağladı. Eskiden Sovyet topraklarına ait günümüz Azerbaycan’ında, yol kenarındaki bir araç, bize geçmişten gelen av kültürü geleneğini yansıtıyor. Farklı ve uzak bir coğrafya ülkesi olan Küba’da aynı arabayı günümüzde bir taksi veya polis aracı olarak görüyoruz."

"Sınıfsal ayrımın olmadığı ve ambargonun hâkim olduğu bu topraklarda, her parçasının defalarca kullanıldığına ve tekrar bir Lada’yı canlandırdığına şahit oluyoruz."