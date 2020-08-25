Engin Özkoç'tan Gökçek'e: Klavye siyasetçileri başka kapıya

25 Ağustos 2020 Salı, 18:51

Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığından istifa eden Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaşımları polemiğe yol açtı. Gökçek, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili “Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi” ifadelerini kullanırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Dinazor terbiyecisine söyleyin: Sende bu korku, bende bu doğruluk varken biz bir araya gelemeyiz. Klavye siyasetçileri başka kapıya” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Gökçek, sosyal medya üzerinden Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili bir haberi paylaşarak, “Ya Berat bakanım, dur hele, adamları iyice kudurtacan….Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi…” dedi.

Bunun üzerine sosyal medyada Gökçek'in 'kel' ifadesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kasdettiği yönünde yorumlar yapıldı. Gökçek ise Twitter hesabından peş peşe Bakan Soylu hakkında yapılan haberleri paylaştı.

'SENİN KEL KAFAN ANCAK BU KADAR ÇALIŞIR'

Gökçek ayrıca CHP'li Özkoç'un başka bir haberini daha paylaşarak "Senin kel kafan ancak bu kadar çalışır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Gökçek döneminde Ankara’ya yapılan dinazor heykellerini işaret ederek, “Dinazor terbiyecisine söyleyin: Sende bu korku, bende bu doğruluk varken biz bir araya gelemeyiz. Klavye siyasetçileri başka kapıya” karşılığını verdi.