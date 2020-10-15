'Engin Yıldırım imdadımıza yetişti, Biz de bu tartışmadan kurtulmuş olduk'

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:33

Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin nabzı' programında Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ve Hükümet kanadında bu konu üzerinden yükselen tansiyon konuşuldu.

Programın konuklarından Habertürk Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, AYM üyeleriyle yaptığı temaslarda Engin Yıldırım'la ilgili hiçbir demeç vermek ve siyasi bir polemiğin parçası haline gelmek istemediklerini belirtti.

AYM üyelerinin iktidarla yakınlıklarını da açıkça dile getiren Öztürk, "Anayasa Mahkemesi üyelerinin Hükümet'le karşıtlık içinde bir pozisyonları yok. Çünkü bu insanların hepsi zaten AK Parti ile siyasi olarak aynı görüşte insanlar. Teknik bir yanlışlık olduğu ortada. Maksadı aşan bir ifadenin disiplin soruşturmasını gerektirecek bir boyutta olduğunu düşünseler açılır ve bunu da duyururlardı. Ama öyle bir bilgi yok" diye konuştu.

"İMDADIMIZA YETİŞTİ"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise konuya ilişkin bir yetkilinin kendisine yaptığı itirafı anlatıp şu ifadeleri kullandı: "Biz 'Yerel mahkeme kararını nasıl açıklayacağız, nasıl izah edeceğiz, AYM'yle ters düştü. AYM'nin kararları kesindir' diye kara kara düşünürken Engin Yıldırım imdadımıza yetişti, AYM'yi hedef tahtasına koydu. Biz de bu tartışmadan kurtulmuş olduk' dedi."



