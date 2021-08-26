Enis Arıkan koronavirüse yakalandı, Camdaki Kız'ın çekimleri durduruldu
Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından yakın arkadaşı oyuncu Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıktı. Oyuncu 'Camdaki Kız' dizisinin çekimlerine de ara verildiğini duyurdu.
Oyuncu Ezgi Mola'nın ardından yakın dostu olan ünlü oyuncu Enis Arıkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Arıkan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Enis Arıkan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.
"AŞI SAYESİNDE DAHA KOLAY ATLATIYORUM"
Gelen mesajlara ve aramalara yanıt veremediğini söyleyen Arıkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.
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