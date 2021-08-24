Kızıyla birlikte koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül'den aşı karşıtlarına yanıt

24 Ağustos 2021 Salı, 16:23

Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin, ABD seyahati öncesi Covid-19 testi olmuş ve ikilinin test sonucu pozitif, Kırmızıgül’ün eşi Ece Binay'a yapılan testin sonucu ise negatif çıkmıştı. Kızı ile birlikte 14 gün karantinada kalması gereken Kırmızıgül, seyahat tarihini ertelemişti.

AŞI KARŞITLARINA YANIT

Evinde tedavi gören ve hastalığı hafif atlatan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından 8 ay önce Amerika'da yaptırdığı aşının önemine vurgu yaparak "O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim" dedi.

Kızıyla birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kırmızıgül şu ifadeleri kullandı:

"Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. ve maalesef ben ve beş yaşındaki kızım da korona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o 2 doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım."

AŞI PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Mahsun Kırmızıgül, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından pandeminin başından beri süregelen aşı tartışmalarına katılmış ve Sağlık Bakanlığı'nı eleştirmişti. Kırmızıgül, yakın dostu Alişan'a başsağlığı dilerken şöyle yazmıştı;

"Bu ülkenin yönetimi aşıları erken alabilseydi binlerce insanı kaybetmeyecektik. Sevgili Alişan’nın kardeşi Selçuk Tektaş’da aşılansaydı belki ölmeyecekti, çocukları ise yetim kalmayacaktı. Türk bilim insanlarının bulduğu aşıyı almak için önemli ülkeler anında sıraya girdiler. Aşıları aldılar ve ölümleri büyük ölçüde önlediler Ama biz o hayat kurtaran, etkili olan Biontech aşılarını almadık, ve o aşıları en geç alan ülkelerden olduk. Yazık çok yazık."