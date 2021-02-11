Enis berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezleke itirazda bulundu.
Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.
Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.
"60 YILA YAKIN CEZA TALEP EDİLİYOR"
CHP eski Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için düzenlediği fezleke hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Yarkadaş, "Bu fezleke, AYM'nin "hak ihlali var" kararına karşı, yeni suçlar doğurmaktadır. TBMM'ye gönderilmesi beklenen fezlekede, Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, bu somut ve görünür gerçeğe rağmen, 60 yıla yakın bir ceza talep edilmektedir. Bu fezleke TBMM'ye geldiği an Başkan Mustafa Şentop tarafından derhal geri gönderilmelidir.
Çünkü; AYM kararını uyguluyormuş görüntüsü çizilen 14. Ağır Ceza fezlekesi, 'adil yargılanma hakkı, hukuki belirlilik ilkesi, aleyhe değiştirme yasağı ve hukuk düzeninin tekliği kuralları'nı açıkça yok saymaktadır.” dedi.
"FEZLEKE İADE EDİLMELİ"
'Fezleke meclise geldiği an mahkemeye iade edilmelidir' diyen Yarkadaş, “14. Ağır Ceza Mahkemesi, fezlekesini AYM'nin verdiği karar doğrultusunda düzenlemeli, 5 yıldır süren hukuksuzluğu yeni mağduriyetlere yol açacak bir keyfilikle sürdürmemelidir.” İfadelerini kullandı.
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