Enis Berberoğlu için gerekçeli karar: AYM tarihinde bir ilk
Anayasa Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği 2. ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Mahkemenin kararını duyuran CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Yüksek Mahkeme'nin kararı TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ye de gönderdiğine dikkat çekerek "Yargı reformuna buradan başlayın!" dedi.
Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gerekçeli kararda, Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının gereklerini yerine getirmeyen ilk derece mahkemesi sert ifadelerle eleştirildi.
Kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının sorgulanması ve kararın gereğinin yerine getirmemesinin hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil ettiği" vurgulandı.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise AYM'nin kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, dikkat çeken bir noktaya değindi.
AYM'nin 37 sayfalık kararı, tarihinde belki de ilk kez TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya da gönderdiğini belirten Yarkadaş, "Bunun anlamı şu; mesai başladığı andan itibaren bu kurumların harekete geçmesi ve Berberoğlu'nun derhal vekilliğe dönmesi gerekiyor. Yargı reformuna buradan başlayın!" ifadelerini kullandı.
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