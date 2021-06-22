Entübe edilen Mustafa Reşit Akçay'ın final maçı için hayatını riske attığı ortaya çıktı
Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay, Sakaryaspor maçında oksijen tüpünden yardım alarak takımını yalnız bırakmamıştı.
Koronavirüs tedavisi dolayısıyla yoğun bakımda olan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor. 62 yaşındaki teknik adam, Sakaryaspor'a karşı oynadıkları Misli.com 2'nci Lig Play-Off Final maçında yedek kulübesinde yanına koyduğu oksijen tüpünden destek alarak takımını yönetmişti.
Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ın son durumuyla ilgili olarak KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği'nden bir açıklama geldi. Akçay'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, solunum yetmezliği çektiği ve bu sebeple yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi.
Misli.com 2'nci Lig Play-Off Finali'nde 28 Mayıs 2021 tarihinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1'inci Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın hastalığından dolayı takımın başında yer alamayacağı belirtilmişti. Ancak, tecrübeli çalıştırıcı takımını yalnız bırakmak istemediği için maç boyunca yedek kulübesinde bulunan oksijen tüpünden destek almıştı. Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına ise rahatsızlığı nedeniyle katılamamıştı.
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