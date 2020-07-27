Ercüment Ovalı sessizliğini bozdu: 2 milyon doz aşı ürettik

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:45

Türkiye’de koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü ve 23 Nisan’da aşıyı açıklayacağını söyleyen ancak daha sonra yaptığı açıklamayla kamuoyunda tartışmalara neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünmüştü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sessizliğini İHA'ya yaptığı açıklama ile bozan Ovalı, aşı çalışmalarına devam ettiğini son olarak test için Amerika’dan gelecek hayvanları beklediğini söyledi.

Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan’da sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" demişti.

Ercüment Ovalı’nın bu çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tepkisini çekmişti.

Yaşanılan bu gelişmelerin ardından bir süre sosyal medyada da gündem olan Ovalı, 15 Haziran’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar. Sosyal medyayı sadece sizleri bilgilendirmek için kullanıyorum. Bir sonraki gelişmeye kadar tweet’imi bu gece yeniden kapatacağım. Görüşmek üzere. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

"TESTLER DEVAM EDİYOR"

Ovalı, son olarak şu açıklamayı yaptı:

"2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz."