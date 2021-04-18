18 Nisan 2021 Pazar, 18:13

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, NTV'ye verdiği demeçte Behzat Ç. dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Behzat Ç.'nin, James Bond modeliyle yeniden geleceği ve farklı oyuncuların oynayacağı iddiaları üzerine "Ben Behzat Ç. başladığından beri Behzat Ç.’nin farklı oyuncular tarafından icra edilmesi gerektiğine inanıyorum. "Milletin James Bond’u var, bizim niye James Bond’umuz yok?" diye defalarca söylediğim bir hikayeydi. Sizin anlatılacak derdiniz varsa ve bu karakterle anlatmak istiyorsanız. A olmuş, B olmuş, C olmuş o çok fark etmez yani. Anlatacağınız hikayeniz varsa o hikaye her zaman anlatılmalıdır" diyen Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç. benim için jübilesini yapmış durumda. O en son yedi bölümü yaptıktan sonra benim için çok güzel bir anı olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

Behzat Ç. için "İnsanların dönüp dönüp izlediği sahneleri olan, gündemi hiçbir zaman kaybetmeyen tuhaf bir enerjisi var bu işin ve o enerji bu günlere kadar gelmiş" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, "Umarım çekilir ve başka arkadaşlar tarafından da icra edilir" diye konuştu.