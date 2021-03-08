Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor
Yeni nesil içerik platformu Gain'de yayınlanan "Hamlet" dizisinde Elit İşcan ile başrolleri paylaşan Erdal Beşikçioğlu, sezon bitmeden yeni bir projeye 'evet' dedi.
Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, O3 Medya'nın Star TV için çekeceği dizide rol alacak.
Gain'de yayınlanan "Hamlet" dizisinde Elit İşcan ile başrolleri paylaşan Erdal Beşikçioğlu, sezon bitmeden yeni bir projeye 'evet' dedi.
Tv100'ün haberine göre, Beşikçioğlu, Star TV'de Nisan ayında yayınlanacak bir projeyle ekrana dönecek.
Detayları saklanan dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim de belli oldu. Projeyi Şenol Sönmez yönetecek. Oyuncu kadrosu için çalışmaları süren dizi yakında sete çıkacak.
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