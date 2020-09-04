Erdal Keser'e Almanya Devlet Nişanı

04 Eylül 2020 Cuma, 17:19

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Erdal Keser, Almanya Devlet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Milli takım ve Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Erdal Keser için bugün Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde tören düzenlendi. Törende Keser'e, Türkiye ve Almanya'ya yönelik gerçekleştirdiği sosyal yardım projeleri ve spor alanındaki çalışmalarıyla iki ülke ilişkilerine sağladığı katkılardan dolayı, devlet liyakat nişanı (Bundesverdienstmedaille) verildi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adına Hagen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Erik Schulz, Erdal Keser'e devlet nişanını takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, nişanın önemini vurgulayarak Keser'i tebrik etti. Erdal Keser de çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Erdal Keser, aktif futbol yaşamını noktaladıktan sonra, bir süre Türkiye Milli Takımlar Almanya Temsilciliği görevinde bulunmuştu.





