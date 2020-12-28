Erdal Sarıkaya, Gezi’de polisin attığı gaz kapsülüyle bir gözünü kaybetmişti
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün gözüne isabet etmesiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’dan, polislerin bulunması için açtığı davada karşı tarafın avukatlık masrafı için bin 362 TL vekâlet ücreti istendi.
Para talebine tepki gösteren Sarıkaya, “Sonuçlanmamış mahkemenin parasının peşine düştüler. Vurulan benim, hayatı karanlığa mahkûm edilen benim, üstüne para ödeyecek olan yine benim. Bir de kara kalemle IBAN numarası yazmışlar. Alıştılar IBAN istemeye” dedi.
Sarıkaya’nın bir gözünü kaybetmesine neden olan polislerin bulunması amacıyla açtığı dava sürerken, davalı tarafın avukatları için bin 362 TL vekâlet ücreti ödemesi için emniyet kanalıyla dekont gönderildi. Sarıkaya, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Ben bölge idare mahkemesine tazminat davası açtım ve kaybettim.
Ardından istinafa başvurdum. Aylarca yanıt vermeyen istinaf jet hızıyla 2 haftada verilen kararı onadı. Biz de istinaf sonrası kararı Danıştay’a taşıdık. Orada yargı süreci devam ederken, emniyet kanalıyla avukatlık parası, mahkeme masrafı ve talep masrafı gibi gerekçelerle para istiyorlar. Yargı süreci tamamlandığında borcumu öderim. 5’li çeteye bu ülkeyi peşkeş çekenler sonuçlanmamış davanın parasının peşine düştüler. Geziye olan kin ve nefret her ortamda kendini gösteriyor” diye konuştu. Sarıkaya’nın avukatı Danış Akpolat ise, “Bu süreçte bozma kararı gelmezse Anayasa Mahkemesi ve uluslararası yargı anlamında gerekli haklarımızı ileri süreceğiz. Şu an sadece Danıştay kararını bekliyoruz” dedi.
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