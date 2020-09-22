Erdem Tepegöz'ün yeni filmi 'Gölgeler İçinde' Moskova'da yarışacak

22 Eylül 2020 Salı, 09:59

Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği, ikinci uzun metraj filmi "Gölgeler İçinde" Dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde 01-08 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek ve Kim Ki-Duk, Valeriy Todorovskiy gibi yönetmenlerin filmlerinin yer aldığı ana bölümde yarışacak.

Türkiye prömiyerini Moskova’dan hemen sonra 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak filmin başrolünü "Homeland", "Prison Break", "Aladdin" gibi uluslararası projelerde rol alan Numan Acar üstleniyor. Acar’a filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

Erdem Tepegöz

Distopik bir du¨nyaya kus¸kucu bir bakıs¸ atan bilimkurgu türündeki film, ilkel bir teknolojiyle yo¨netilen fabrika bo¨lgesinde işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor.

Çekimleri Gürcistan’da bir maden kasabasında gerçekleştirilen "Gölgeler İçinde"nin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan yaparken, Greg Dombrowski müziklerine imza attı.