Erdem Tepegöz'ün yeni filmi 'Gölgeler İçinde'nin fragmanı yayımlandı
Erdem Tepegöz'ün yeni filmi "Gölgeler İçinde"nin fragmanı yayımlandı. Film Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak.
Dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirecek olan, Erdem Tepegöz’ün yeni filmi "Gölgeler İçinde"nin fragmanı yayımlandı. Film, Türkiye prömiyerini Moskova’dan bir gün sonra 6 Ekim Salı günü 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak.
Antalya’dan hemen sonra festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam edecek "Gölgeler İçinde", ilkel teknolojiyle yo¨netilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Distopik bir du¨nyaya kus¸kucu bir bakıs¸ atan bilim kurgu türündeki filmin başrolünü Numan Acar üstlenirken, Acar'a filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi oyuncular eşlik ediyor.
"Gölgeler İçinde"nin çekimleri beş farklı ülkenin sinema profesyonellerinden kurulan ekiple Gürcistan’da bir maden kasabasında gerçekleştirildi. Filmin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan yaparken, müziklerine ise Greg Dombrowski imza attı.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
Video Haberler
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
- Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Ben Azeri Sanatçı değilim...