02 Ekim 2020 Cuma, 14:39

Dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirecek olan, Erdem Tepegöz’ün yeni filmi "Gölgeler İçinde"nin fragmanı yayımlandı. Film, Türkiye prömiyerini Moskova’dan bir gün sonra 6 Ekim Salı günü 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak.

Antalya’dan hemen sonra festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam edecek "Gölgeler İçinde", ilkel teknolojiyle yo¨netilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Distopik bir du¨nyaya kus¸kucu bir bakıs¸ atan bilim kurgu türündeki filmin başrolünü Numan Acar üstlenirken, Acar'a filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi oyuncular eşlik ediyor.

"Gölgeler İçinde"nin çekimleri beş farklı ülkenin sinema profesyonellerinden kurulan ekiple Gürcistan’da bir maden kasabasında gerçekleştirildi. Filmin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan yaparken, müziklerine ise Greg Dombrowski imza attı.