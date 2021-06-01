Erdoğan 1 yıl sonra televizyona çıkıyor: Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 15:39
Erdoğan 1 yıl sonra televizyona çıkıyor: Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınına konuk olacağı duyuruldu.

1 Haziran Salı (Bu akşam) 22.30'da başlayacak programla ilgili TRT'nin duyuru yayınında "Yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele, ekonomideki gelişmeler... Gündemin sıcak başlıklarını gazeteciler soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlayacak" denildi.

Özel yayında Erdoğan'a soru yöneltecek gazetecilerin kim oldukları ise açıklanmadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, televizyonda gazetecilerle canlı yayına en son geçtiğimiz yıl Haziran ayında ve TRT'nin ortak yayınında çıkmıştı.

Erdoğan'ın gündemin Sedat Peker'in iddialarıyla çalkalandığı son dönemde ne mesajlar vereceği merak konusu oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in her biri siyasette büyük tartışma yaratan iddialarını dile getirdiği video yayınlarına cevap vermek üzere geçtiğimiz hafta Habertürk TV'ye konuk olmuştu. Ancak Soylu, programdaki izlediği tarzla gazetecileri konuşturmadığı ve yaptığı konuşmalarla iddialara vermekten kaçındığı eleştirileri almıştı.


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