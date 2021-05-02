Erdoğan, 10 yeni fakülte daha kurdu, ‘Boş binaya fakülte’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 10 farklı üniversitede toplam 10 yeni fakülte kuruldu. Fakülteler arasında, sayısı nedeniyle nitelikleri tartışmalı hale gelen tıp, diş hekimliği ve hukuk fakülteleri de bulunuyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, yeni fakülteler ile tıp fakültesi sayısının 127’ye yükseldiğine işaret ederek “Boş buldukları her binayı tıp fakültesi yapıyorlar” dedi. Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Yiğit Akalın, hukuk fakültelerine ilişkin hedeflere işaret ederken “Sanki hiç yokmuş gibi iki yeni fakülte açılmasının akıl ve mantıkla izah edilebilir bir tarafı yok” ifadelerini kullandı.
Yeni kurulan üniversite ve fakülteler şöyle: “Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. İstanbul Galata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi. Muş Alparslan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi.”
TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, yeni açılan iki fakülte ile birlikte tıp fakültesi sayısının arttığına işaret etti. Eğitimin de niteliksiz olduğunu söyleyen Ökten, “Şu an biliyoruz ki birçok tıp fakültesinde nitelikli tıp eğitimi yok, çünkü kadro yok. Avrupa’nın en çok tıp fakültesi olan ülkesiyiz. Şehir hastaneleri yavaş yavaş tıp fakültesine dönüştürülüyor. Tıp fakültelerinin hastanelerinin işlevi farklıdır, şehir hastanelerinin işlevi farklıdır. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Bu iyi bir şey değil. Bir şehir hastanesini tıp fakültesi yapmak, o ilin idarecilerine hoş görünmek için yapılmış siyasi bir karar. Eğitim adı altında alınmış kararlar değil” diye konuştu.
Türk Ceza Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Yiğit Akalın ise İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki hukuk fakültesindeki eğitimin 5 yıla çıkarılacağına yönelik hedefe dikkat çekerek “Planın mürekkebinin kurumasını bekleseydiniz bari. Plan içerisinde hukuk fakültelerine değinilmesinin nedeni, tüm halk biliyor ki hukuk fakültelerinin niteliğinin düşmesi ve meslekteki niteliğin azalmasıdır. Çok yakın zamanda plan hazırlanmışken, sanki hiç yokmuş gibi iki yeni fakülte açılmasının akıl ve mantıkla izah edilebilir bir tarafı yok. İki yeni fakülteyi aklımız almadı” diye konuştu.
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