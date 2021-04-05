Marmara Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesi sonuç verdi: Fakülte, Dragos'a taşınmayacak

05 Nisan 2021 Pazartesi, 17:46

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Acıbadem Kampüsü'nden Dragos’a taşınma kararı iptal edildi. Rektörlükten akademisyenlere gelen mesaja göre, taşınma işleminin gerçekleşmeyeceği, var olan binaların onarılarak eğitime devam edileceği belirtildi. Öğrenciler ise, "Görüldüğü üzere birlikte ortaya koyduğumuz mücadele sonuç verdi. Yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz dedik ve sonuna kadar inandık" açıklamasını yaptı.



Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Acıbadem Kampüsünden Dragos’a taşınma kararı iptal edildi. Öğrenciler rektörlüğe dilekçelerini vermelerinin ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Sığınak isimli bir sergi gerçekleştirmişlerdi. Üniversite yönetiminden dilekçelere cevap alamayan öğrenciler Acıbadem Kampüsü önünde ‘Dragos’tan Güzel Sanatlar Marmara’dan Külliye Olmaz’ pankartıyla eylem gerçekleştirmişti.

TAŞINMA KARARI İPTAL EDİLDİ

Bugün rektörlükten akademisyenlere gelen mesaja göre, taşınma işleminin gerçekleşmeyeceği, var olan binaların onarılarak eğitime devam edileceğini ifade edildi.

Öğrenciler ise yaptıkları açıklamada resmi açıklama talep ettiklerini dile getirdi.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

“Sevgili arkadaşlar, biraz önce aldığımız haber ve kesinleştirdiğimiz durum Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınmasının iptali ve bina için restore çalışmalarının olacağıdır.

Görüldüğü üzere birlikte ortaya koyduğumuz mücadele sonuç verdi. Yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz dedik ve sonuna kadar inandık. Konuyla alakalı resmî açıklama talep ediyoruz.

Son kez söylüyoruz; Marmara’dan Külliye Dragos’tan Güzel Sanatlar olmaz!”