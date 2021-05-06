Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı, tepki yağdı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 16:34

Bodrum'da 1,1 milyon metrekarelik Hazine arazisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla imara açıldı.





Kamu arazisinin imara açılıp satışa çıkartılarak ve yapılaşmaya açılarak, oldubittiye getirildiğini anlatmak ve Bodrum’un geleceğini korumak için basın toplantısını düzenlediklerini belirten Başkan Aras, “Doğası, tarihi ve kültürü ile 3500 yıllık geçmişe sahip Bodrum yarımadasında büyük bir koruma kullanma dengesi ile gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bodrum şu anda her zamankinden daha çok korunacak hale gelmiştir. Bodrum’un yapılaşmaya değil korunmaya ihtiyacı var” dedi.

Umurca Parkı’nda düzenlenen toplantıya, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk, Şehir Plancıları Odası Başkanı Şule Kükrer ve otuza yakın siyasi parti ilçe başkanları, STK, temsilcileri ve çevre örgütlerinin yöneticileri katıldı.

“ARAZİNİN TAMAMI 3. DERECE SİT ALANI”

Başkan Aras, arazi hakkında şu bilgileri verdi: “Yüzölçümü toplamı 1 milyon 102 bin 309,61 metrekare olan parsellerin tamamı 3. Derece Doğal Sit alanıdır. Ayrıca alanın 35 bin metrekaresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanıdır, alanda 3 adet 'Tescilli Anıt Yapı' bulunmaktadır. Mer-i imar planlarında tamamı 'Ağaçlandırılacak Alan', "Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan' ve 'Arıtma Tesisi' olarak kamu ortak kullanımına ayrılmış olan bu alanlar, kararnamelerde yapılan değişikliklerle 'Gelişme Konut Alanı, Otel Alanı, Ticaret Alanı, Ticaret-Turizm-Konut Alanı, Özel sağlık Tesis Alanı, İçme Suyu Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı ve Yol olarak düzenlenmiştir.”

“CUMHURBAŞKANI’NIN ONAYLADIĞI PLANA AYKIRI”

Aras, yapılmak istenenlerin Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; 3621 sayılı Kanunun 5. maddesi ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16. maddesine aykırı olduğunu da dile getirdi.

87 BİN METKARE YAPILAŞMA OLACAK

Aras konuşmasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Bodrum’da sürdürebilir bir turizm ve sağlıklı bir gelecek için bu çalışmaları yapıyoruz. Bizler kamuya ait olan bu arazinin özelleştirme idaresi eliyle satışa çıkarılmasını halkın ve Bodrum’un geleceği açısından istemiyoruz. Bodrum’un yapılaşma haddi dolmuştur ve aşmıştır. Biz, artık yapılaşma değil koruma planlarını konuşmak istiyoruz. Özellikle bu arazinin 880 bin metrekaresi imara açılacak 87 bin metrekarelik bir yapılaşma olacaktır. Bu da yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir nüfus artıracaktır. Bodrum’un dağı taşı bizim için arkeolojik ve sit alanı, korunması gereken alan, doğa ve çevre olan yerler. Başkaları için rant alanı olarak görülmektedir. Yapılan imar planlarındaki hatalar nedeniyle Bodrum’da büyük bir kaos yaşanmaktadır. Yap-Sat mantığı ile yapılaşma çılgınca sürüyor. İdare bunu atıl kalan hazine arazileri olarak görüyor, oysa bu araziler halkın nefes alacağı yerler olarak kalmalıdır.”

KENT KONSEYİ BAŞKANI: ARTIK YETER İMDAT DİYORUZ

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum kıyılarında yapılaşmayan yüzde 15-17’lik bir alan kaldığına dikkat çekti, şunları söyledi:

“Son çıkan imar barışı yasasından sonra yapılan kaçak yapılan tüm tarihi boyunca yapılmayan bir gecekondulaşmaya dönüşmüştür. Bodrumluların yaşam alanlarının korunmasını istiyoruz. Biz, artık yeter imdat diyoruz.”

“NASIL MÜCADELE EDECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK”

BODTO (Bodrum Ticaret Odası) Başkanı Mahmut Kocadon ise şunları dile getirdi:

“Bodrum’da Anayasa Mahkemeleri kararlarına aykırı olarak alınan bu kararlar nedeniyle biz bu planların iptali için davalar açmıştık. Hukuk mücadelesini sürdürüyoruz. Defalarca Ankara’ya gittik ama derdimizi anlatamadık. Bodrum’un menfaatini geleceğini düşünmek için açtığımız davaları kaybettik. Nasıl mücadele edeceğimizi şaşırdık. Bu Ankara’daki karar vericilerin lütfen belediyeye, halka sivil toplum örgütlerine danışmalarını istiyoruz ve Bodrumlulara sorulmadan verilen kararlara itiraz etmeyi sürdüreceğiz.”

“ÇOK SAKAT GELİŞMELER”

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk, “Bodrum’un planlaması ile ilgili çok sakat gelişmeler görüyoruz” ifadesini kullandı. Türk, “Ortakent’teki alan yeşil alan olarak planlanmıştı ve halka ait yeşil alan olarak kalacaktı. Bu şekilde planlanmıştı. Ancak Ankara’dan yapılan planlama ile bir kent bu şekilde yapılamaz. Biz sadece insanlar için değil tüm canlılar için planlama yapılmalı. Yeni yerlerin yapılaşmaya açılmasına kesinlikle karşıyız. Ve bu yönde hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, dava açacağız, bu zihniyet değişmeli, kamu arsaları böyle imara açılmamalı” dedi.