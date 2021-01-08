Ormanlar imara açılıyor, sınırı Cumhurbaşkanı belirleyecek
Ormanların imara açılmasıyla ilgili yönetmelik çıktı. Yapılaşmaya açılacak alanların "sınırını belirleme yetkisi" Cumhurbaşkanı’na verildi.
Daha önce Meclis'ten geçilirken büyük tartışma yaratan ormanlık alanların imara açılmasını düzenleyen kanunun uygulama yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı sistemine uyarlanarak yeniden düzenlendi.
Yönetmelikle, orman alanlarının imara açılması konusunda Bakanlar Kurulu yerine Çevre Bakanlığı teklif hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sunacak. Cumhurbaşkanı orman dışına çıkarılarak imara açılacak alanların sınırını belirleyip ilan edecek.
Sözcü gazetesinin haberine göre; düzenlemeyle birlikte özellikle Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki orman alanlarında yapılaşmanın hızla artacağı belirtiliyor.
ANAYASAYA AYKIRI
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre üzerinde en az 5 adet ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapıların bulunduğu ormanlık alanlar ‘yerleşim yeri' olarak tanımlandı. Dolayısıyla orman sınırları içerisinde ahırı, samanlığı olanlar başvuru yapıp bu yerlerin imara açılmasını isteyebilecek.
Orman alanının sınırlarına fiilen hükümet karar verecek. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Doğan Kantarcı, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Kanun değişikliği TBMM'de görüşülürken MHP'li milletvekillerinin de büyük tepkisini çekmişti.
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