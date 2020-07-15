Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na çiçek bıraktı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ın karşısına inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na çiçek bıraktı. Erdoğan'a bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, şehitler için dua etti. Erdoğan ardından saat 12.00'de TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak.

Bu sene yapılan törenlere koronavirüs nedeniyle şehit yakınları ve gaziler davet edilemedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile saat 16.00'da yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, saat 21.00'de 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

TBMM'de, 81 ilden Ankara'ya gelecek sporcuların TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda demokrasi nöbetiyle başlayacak anma etkinlikleri, Meclis Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için dua okunmasının ardından sona erecek.