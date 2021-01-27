Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi yapılacak
AKP'li Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde kapalı kalan ve ekonomik açıdan zor bir dönem geçiren işletmelere yönelik yaptığı açıklamada, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız" dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörler için destek ödemesi yapılacağını duyurdu.
Destek alacak işletmelerde, "Alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilmesi" şartı aranacak.
Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız."
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