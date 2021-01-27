Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi yapılacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:49

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi sektörler için destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Destek alacak işletmelerde, "Alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilmesi" şartı aranacak.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:



"Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız."