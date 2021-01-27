AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan reform ve muhalefet eleştirisine devam
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefetin erken seçim söylemlerine ilişkin olarak, "Bunlar erken seçim diyorlar ya, size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin" diye konuştu. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılması çağrısı yapan Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır" dedi.
Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
"AK Parti kuran da iktidar yapan da milletimizdir. Eski Türkiye'de yaşamamış gençlerimize kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Her günümüzü ülkemiz ve milletimiz için dolu dolu geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Partimizde görev üstlenen bütün kardeşlerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz.
Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde ne ülkemizin, ne Cumhur İttifakı’nın ne de AK Parti’nin önünde durabilecek güç tanımıyoruz. Milletimiz karnemizi dolduruyor.
Yakında, hazırlamakta olduğumuz yeni reform paketlerini Meclis’e sunmaya başlayacağız. Çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.
CHP VE MUHALEFET HEDEFİNDE
Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez. Küresel siyasi ve ekonomik değişim sürecinde istikameti belirsiz, projesi olmayan, kadroları kifayetsiz hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Hamdolsun, bizler tüm şeffaflığımızla milletimizin huzurundayız. 2023 seçimlerinde sandıktan zaferle çıkarak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sürecinde yeni bir safhaya geçeceğiz.
Bir aylık sürede yaşanan her gelişme CHP testisinin içindeki cürufun ne derece berbat olduğunu göstermiştir. CHP yönetimi içlerindeki taciz, tecavüz, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için bize ve milletimize olan hakaretlerinin dozunu arttırmaya başladı.
Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların, kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle seyrediyoruz. Kendilerini halkın içinde bizi de güya sarayın içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mın işte o sözün bittiği yere dönüşüyor. Biz bugün de milletimizle birlikteyiz. Elazığ’da milletimizle bir arada olduk.
KILIÇDAROĞLU'NA "BU ADAM"
Ömründe devletle ilişkisi bir dönem devlet memurluğu yapmaktan ibaret olan zatın eline tutuşturulmuş kâğıtlarla yalan yanlış bilgilerle sergilediği hezeyanlar var. Bu adam SGK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerdeki durumu Z kuşağı bilmiyor. Hastanelerde rehin alan ölülerimiz vardı Bay Kemal'in döneminde. Z kuşağı bunları bilmiyor.
MİLİTAN SÖZÜNÜ HATIRLATTI
Bu ara bir militan lafıdır tutturdular. Bunlara göre cumhurbaşkanı, bakanlar militan, valiler, kaymakamlar militan… Bunlara göre onlara oy vermeyen yüzde 75 militan. Militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte ithamları yöneltmekte tereddüt etmiyorlar. Terör örgütü mensuplarına ‘Arkadaşlar’ demek militanlık değil, kibarlık."
ERKEN SEÇİM İÇİN KAPIDA BEKLE
Biz sabırla kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bunlar erken seçim diyorlar ya, size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Sadece ve sadece milletimize olan saygımız gereği, aldığımız terbiye sınırları dışına çıkmadan sınırlı cvevaplarla yetniyoruz. Diğer yandan bu devletin hiçbir memuru, evladı CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamaroğlanı değildir. Bizler kendi platformalarımızda yargı kendi alanında, medya kendi zemininde bu çukur zihniyetin azgınlığını dizginleyecektir.
KILIÇDAROĞLU'NA DAVA ÇAĞRISI
Şunu tekrar hatırlatıyorum. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır. Milletimiz mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanlarının hesaplarını kökten dürene kadar biz de mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
LOKANTA, RESTORAN, KAFE SEKTÖRÜNE DESTEK ÖDEMESİ
Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan 3 milyon lira cirosu altında olan esnafa destek ödemesi yapacağız. Cirosu yüzde 50 ve daha fazla azana işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun yüzde 3'ü kadar destek ödemesi yapacağız.
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