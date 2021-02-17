Erdoğan, normalleşme için tarih verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu kısıtlamasını illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, ''Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık'' açıklamasını yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, ''Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalıştırılan terör koridorunu kırmak için de çok sayıda harekat gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı sayesinde sınırlarımızın güneyini güvenli hale getirdik. Temmuz 2015 yılından bugüne kadar ülkemizin verdiği şehit sayısı 401'i asker 443 jandarma olmak üzere toplam bin 259'dur. Terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır'' açıklamasını yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Erdoğan, ''Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık'' ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Erdoğan, ''İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu kısıtlamasını illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının azalmasıdır. Vatandaşlarımız dikkatli ve hasas darvanır, kendi illerindeki görünümü normalleştirirse takvim o kadar hızlı ilerleyecektir'' dedi.
RESTORAN, KAFE VE KIRAATHANELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Erdoğan, ''Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır'' dedi.
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