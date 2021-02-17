Erdoğan'dan ''kısa çalışma ödeneği'' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık'' açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2021 Çarşamba, 20:21
Erdoğan'dan ''kısa çalışma ödeneği'' açıklaması
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan, ''Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakti destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık'' ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler