Erdoğan açılışını yaptığı hastanenin adını açıkladı

Marmara Üniveristesi'nde açılan hastaneye 12 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adı verildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2020 Cumartesi, 18:40
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin adını açıkladı. 

Marmara Üniversite'sinde açılışı yapılan hastaneneye 12 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adı verildi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var; maske, mesafe, temizlik. Bunu temizlik, maske ve mesafe olarak değiştirmek istiyorum; TMM. Yani tamam. Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.


Video Haberler