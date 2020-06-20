Erdoğan açılışını yaptığı hastanenin adını açıkladı
Marmara Üniveristesi'nde açılan hastaneye 12 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adı verildi.
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin adını açıkladı.
Marmara Üniversite'sinde açılışı yapılan hastaneneye 12 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adı verildi.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var; maske, mesafe, temizlik. Bunu temizlik, maske ve mesafe olarak değiştirmek istiyorum; TMM. Yani tamam. Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.
Video Haberler
- Dolandırıcılık iddiasına feci dayak kameralara yansıdı
- 'Yarım bıraktığı işi tamamlayacak..Lütfen beni kurtarın'
- Büyükçekmece'de korkunç olay! Feci şekilde can verdi
- Beni arayıp sormayın demişti... Ölü bulundu
- Evden çalışmaya devam edilmeli mi? 5 öneriyi açıkladı!
- Mağazada birbirlerine girdiler! Kavga anı kamerada
- Doğduğu günden beri saçını hiç kestirmeyince gündem oldu
- Dehşete düşüren anlar... Ölümle dans kamerada
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi