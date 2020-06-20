Erdoğan açılışını yaptığı hastanenin adını açıkladı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 18:40

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin adını açıkladı.

Marmara Üniversite'sinde açılışı yapılan hastaneneye 12 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adı verildi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var; maske, mesafe, temizlik. Bunu temizlik, maske ve mesafe olarak değiştirmek istiyorum; TMM. Yani tamam. Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık. 12 yıl önce ebediyete uğurladığımız Asaf hocamızı bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.