Erdoğan, Ali Babacan'a hangi görevi teklif etti?

09 Haziran 2020 Salı, 14:34

AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kuran Ali Babacan'a dair açıklamada bulundu. Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a partileşme öncesinde yaptığı teklife dair konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, katıldığı programda Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı.

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz" dedi.