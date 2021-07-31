Erdoğan aynı konuşmada kendine tepki gösterdi

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:11

Erdoğan yaşanan orman yangınlarını incelemek üzere gittiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklama yaptı. Yangın nedeniyle afet bölgesine acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira gönderildiğini belirten Erdoğan, "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan eleştirilere tepki gösterirken kafa karıştıran ifadeler de kullandı. Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının kullanılmamasına yönelik eleştirilere Erdoğan, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikopter THK ortaklığındaki bir şirketten kiralandı" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, ardından aynı konuşmada bu yöndeki ifadelere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teknolojide geri kalınmasına dikkat çektiği sözlerinin ardından, "Hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir" demesi dikkat çekti.