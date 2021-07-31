Erdoğan aynı konuşmada kendine tepki gösterdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korkutan orman yangınlarının ardından eleştirilere tepki gösterirken kafa karıştıran ifadeler kullandı. Erdoğan, kullandığı ifadeye aynı konuşma içerisinde tepki gösterdi.
Erdoğan yaşanan orman yangınlarını incelemek üzere gittiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde açıklama yaptı. Yangın nedeniyle afet bölgesine acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira gönderildiğini belirten Erdoğan, "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan eleştirilere tepki gösterirken kafa karıştıran ifadeler de kullandı. Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının kullanılmamasına yönelik eleştirilere Erdoğan, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikopter THK ortaklığındaki bir şirketten kiralandı" şeklinde yanıt verdi.
Erdoğan, ardından aynı konuşmada bu yöndeki ifadelere tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teknolojide geri kalınmasına dikkat çektiği sözlerinin ardından, "Hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir" demesi dikkat çekti.
Video Haberler
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Bodrum’da yangın!
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar