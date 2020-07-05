Erdoğan, Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamızı yapalım

05 Temmuz 2020 Pazar, 16:12

Tokat'taki HES projelerine ilişkin bilgi veren ve "Barajımızın açılışı için talimatınızı beklediğimizi arz ederim" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Erdoğan, "Önce müsaade edin de konuşmamızı yapalım" diyerek çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle;

*Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Biz sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar kendimize güveniyoruz.

* Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde istihdamı destekleyerek olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

583 FABRİKA ÜRETİME GEÇTİ

* Özel sektörümüz son altı ayda 10 milyar TL’lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Yine mücadele ederek adeta söke söke alacağız. Gücümüzün haklılığımızdan geldiğine, sonunda başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. 18 yılda kazandırdığımız eserlerle 79 yılın eksiklerini tamamladık.

81 KENTİN TAMAMINDA DOĞALGAZ VAR

* Şehirlerimizde hayat kalitesini yükselttik. Otomobilde yoğun satış var. Çiftçimiz alın terinin karşılığını alıyor. Her alanda başarılı tablolarla karşı karşıyayız. Doğalgazı 81 ilimizin tamamına götürdük. TANAP gibi projelerle Türkiye’nin enerjideki merkez ülke rolünü pekiştirdik.

AMAÇLARI TÜRKİYE’Yİ DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRMEKTİ

* Doğu Akdeniz’deki kurulan tuzakları yerle bir ettik. Denizlerimizde sondaj faaliyetlerini başlattık. Çevrecilik adı altında koparılan yaygaraların amacı Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirmekti. Türkiye büyür ve gelişirken enerji talebi de artacak. Bu talebin yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanabilmesi için çalışıyoruz.