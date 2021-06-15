Erdoğan Bayraktar'dan manidar paylaşım! AKP'ye mesaj mı yolladı?
17-25 Aralık operasyonu sonrası istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter'dan manidar bir paylaşım yaptı.
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, attığı son tweette dikkat çeken bir göndermede bulundu. Genel olarak paylaşımlarında isim vermemeye özen gösteren Bayraktar, son paylaşımında AKP içinden birilerine mesaj gönderdiğini düşündürdü.
"SAVAŞI KAYBETMEYE MAHKUMDUR"
Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Birisiyle arkadaşlık veya dostluk kurduysan, onunla hiçbir zaman uğraşma! Zira dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla olan savaşı kaybetmeye mahkumdur.
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