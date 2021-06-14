Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında mesaj attı! Ayşenur Arslan 25 yıllık anısını anlattı

14 Haziran 2021 Pazartesi, 15:21

Halk TV'de Medya Mahallesi programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan'a, Drej Ali olarak bilinen mafya lideri Ali Yasak mesaj attı. Yasak, mesajında "Ayşenur hanım ben Ali Yasak, insanları mafya diye suçlamanız çok çok ayıp. Neye dayanarak mafya diyorsunuz? Yanınızdaki hukukçu mafyayı bir tarif etsin" diye yazdı.

"BANA ATMAYIN BU MESAJLARI"



Ali Yasak'a canlı yayında yanıt veren Ayşenur Arslan ise şunları söyledi: Az önce yayında verdiğimiz liste Nedim Şener'in Hürriyet gazetesinde yazdığı köşesinde verdiği liste. O liste Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yani İçişleri Bakanlığı'ndan alınma. Sizin dışınızda başka bir Ali Yasak yoksa, Emniyet sizin 20 kişiniz olduğunu söylüyor. Ben Emniyet'in ve bu listeyi yayımlayan Nedim Şener'in yalancısıyım bana atmayın bu mesajları.

BİR ZAMANLAR DREJ ALİ...

Ayşenur Arslan, Drej Ali ile olan anısını şöyle anlattı:

1990'ların ikinci yarısında Susurluk patlamış, Abdullah Çatlı ölmüş. Birden bire herkesin hayatına Abdullah Çatlı ismi, fotoğrafı girdi. Mahmut Övür, bugün sarayın en itibarlı gazetesi Sabah'ta yazar. Sabah'ta Erdoğan'ı övmelere doyamaz... Bir gün Mahmut Övür elinde bir kasetle geldi. Dedi ki, "Abdullah Çatlı'nın canlı görüntüleri burada var" dedi. Bir düğün, sonra o yayınlandı. Ondan sonra kıyamet koptu çünkü o düğünde Çatlı da var, Meral Akşener de var.

Yayından sonra, Mahmut Övür geldi, "Eyvah, beni Drej Ali aradı buraya geliyor" dedi. Drej Ali geldi. Oturduk bir yerde, Drej Ali esiyor, savuruyor. "Ben seni vurdurtmazsam, ben sana bunu yapmazsam, ben sana şunu yapmazsam" vs vs... Ben o sırada anlatımlardan başka bir şey anlamıştım. Drej Ali'nin bir yakının sünnet düğünü var ve Meral Akşener ile Abdullah Çatlı orada buluştu diye. Sonra Meral Akşener ayrı bir parti kurmak üzere ayrılınca, Mahmut Övür bir yazı yazdı. Abdullah Çatlı ile Meral Akşener'in aynı düğünde ne işi vardı diye, itibarsızlaştırmaya, karalamaya kalktı.

Ben de bunun üzerine bu olayı anlattım. "Senin peki onlarla ne ilişkin vardı? Onu anlatmadan bunu nasıl anlatırsın?" dedim. Sonra beni Drej Ali aradı. "Ben sana anlatacağım abla" dedi. "Bunları yazabilir miyim" dedim, "Tabii" dedi. Bir avukat arkadaşının sünnet düğünüymüş. Çatlı'yı da tanırmış çağırmış, Akşener'i de tanırmış çağırmış. Mahmut Övür de o düğünde varmış, dolayısıyla öyle bir kasedin farkında ve bu kasedin peşine düşmüş. Drej Ali'yi aramış ve kasedi ondan istemiş. Drej Ali de kefil olmuş, "Sadece Çatlı'yı verecek" demiş. Kefil olduğu ve bu söz tutulmadığı için Drej Ali delirmiş. Uzun lafı kısası, Drej Ali yurt dışındayken, Mahmut Övür dizinden vuruldu.