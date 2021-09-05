Erdoğan Bayraktar'dan manidar paylaşım: "Yaktın, aldattın beni"

05 Eylül 2021 Pazar, 15:43

AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “İtiraf” olarak yorumlanan açıklamalarının ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan Bayraktar, Ayşe Tunalı’nın “Dereler Çağlar Oldu” adlı şarkısına yer verdi. Bayraktar’ın paylaştığı şarkıdaki, "Yaktın yandırdın beni, çapkın aldattın beni" ifadeleri ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

AKP’ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan Bayraktar, "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur.” ifadelerini kullanmıştı.

AKP içerisinde açıklamaları tartışma yaratan Bayraktar, Erdoğan’a da isim vermeden yüklenmişti.

Bayraktar, “Kahpe FETÖ’nün savcısı bile benim soruşturma dosyama rüşvet ve yolsuzluk kelimelerini koyamadığı halde beni rüşvet ve yolsuzluk çuvalının içine koydular.” demişti.