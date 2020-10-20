Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, tebrik etti.

AA
20 Ekim 2020 Salı, 14:20
Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Destici ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi kutlayarak başarı temennisinde bulundu.

Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi'nde geçerli 836 oyun 584'ünü alarak genel başkanlığa yeniden seçilmişti.





En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler