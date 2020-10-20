Erdoğan, BBP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Destici'yi kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Destici ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi kutlayarak başarı temennisinde bulundu.
Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi'nde geçerli 836 oyun 584'ünü alarak genel başkanlığa yeniden seçilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
Video Haberler
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
- A Haber'in 'müjde' haberi sosyal medyada gündem oldu
- Korkunç an kamerada! Kanlar içinde yere yığıldı
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Bahçeli’nin ‘askıda ekmek’ kampanyasına tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı