Erdoğan dümeni Avrupa'ya nasıl kırdı?

21 Kasım 2020 Cumartesi, 16:28

Son dönemde iktidar cenahından ekonomi ve yargıdaki reform söylemleri havada uçuşurken bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dış politikada reform açılımı geldi.

Erdoğan açıklamasında,"Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz" dedi.



Avrupa'ya yönelik sert eleştirileri ile iplerin gerilmesine neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasıyla direksiyonu tıpkı AKP'nin ilk yıllarında olduğu gibi Avrupa'ya yeniden kırmış görünüyor.

YAPTIRIM SİNYALİNDEN SONRA GELDİ

Erdoğan'ın açıklamalarının, AB ülkerinden peş peşe gelen Türkiye'ye dönük yaptırım sinyallerinden sonra gelmesi de dikkat çekti.

Fransa ve Yunanistan Türkiye'ye yönelik yaptırımlar talep etmişti. Yaptırımlar konusu geçen ay düzenlenen AB liderler zirvesinde de gündeme gelmiş, Aralık ayında yapılacak olağan zirvede görüşülmek üzere ertelenmişti.



Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maas, "Eğer Türkiye Akdeniz'in doğusunda provokasyon yapmayı sürdürürse, Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi'nde yeniden yaptırımları konuşabiliriz" dedi.

Erdoğan'ın yakın tarihteki açıklamalarından bazıları şöyleydi:

24 EKİM: "AVRUPA FAŞİZMİ YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ"

"Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın aklının hala başına gelmediğinin işaretidir"

26 EKİM: FRANSA'YA BOYKOT ÇAĞRISI

Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuşan Erdoğan, Fransa başta olmak üzere Avrupa'yı "İslam düşmanlığı" ile suçladıktan sonra şunları demişti:

"Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın"

"İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyorum. Batı'da yükselen İslam karışıklığı bugün artık kitabımıza, peygamberimize topyekun bir saldırıya dönüşmüştür."

"Merkel'e sesleniyorum, hani sizde din özgürlüğü vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'e aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok."

9 KASIM: "AB STRATEJİK KÖRLÜKTEN UZAKLAŞMALI"

"Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü için ayrıca çabalarımızı sürdürüyoruz. Irak'taki operasyonlarda bölücü terör örgütünün belini kırdık. Libya'da sağladığımız destek ülkenin iç savaşa sürüklenmesine engel oldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz'de daima soğukkanlı davrandık. Müzakere masasından asla kaçmıyoruz. Tehdit, şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı anlaşılmalıdır. Konferans önerimiz sorunu diyalogla çözme isteğimizin tezahürüdür."

16 MART 2019: DURDURSANIZ NE YAZAR DURDURMASANIZ NE YAZAR

"31 Mart seçimleri Avrupa Parlamentosu’na bir cevap olacaktır. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir bağlayıcılığı yok. AB ile ilgili müzakereler durdurulacakmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ne yazar. Keşke öyle bir karar verseler ama vermezler, veremezler."

MART 2017: "NAZİ ARTIĞI"

Erdoğan, "İstanbul'da yaptığı bir konuşmada Almanya'nın Türk bakanların bazı referandum kampanyası etkinliklerini iptal etmesine tepki göstermiş, "Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" demişti.

Erdoğan şunları kaydetmişti:

"Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur. Milleti ile aynı hedefe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir devlet adamın önünü kesebilecek hiçbir engel yoktur. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım, tarihimizi asla unutmayalım, davamıza ihanet etmeyelim. Yeter ki biz gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. Bunları başardığımızda Allah'ın izniyle ne Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri ne de Neonazi bozuntuları bizi yolumuzdan alıkoyabilir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Nazi benzetmesini de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal eden Hollanda'ya yapmıştı. Erdoğan ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

6 MAYIS 2016: "SEN YOLUNA BEN YOLUMA"