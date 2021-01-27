Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

AA
27 Ocak 2021 Çarşamba, 21:18
Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler