Erdoğan, Ferhat ile Aşık Veysel'i karıştırdı: Dağları deldik

26 Haziran 2021 Cumartesi, 16:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Aşık Veysel gibi dağları deldiklerini" öne sürdü. Aşık Veysel'in herhangi bir dağı delmediği bilinmekle birlikte Erdoğan'ın Aşık Veysel ve Şirin ile Ferhat efsanesindeki Ferhat'ı karıştırdığı anlaşıldı.

Şirin ile Ferhat efsanesine göre Ferhat, sevdiği kadına kavuşmak için Amasya yakınlarındaki bir dağı delerek, kente oradan su getirmeye çalışacaktır.

Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas Vilayeti'nin Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen ünlü Türk ozanıdır.