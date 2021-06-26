Erdoğan, Ferhat ile Aşık Veysel'i karıştırdı: Dağları deldik

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul' açılışı olduğu belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde Aşık Veysel ile Ferhat ile Şirin' efsanesindeki 'Ferhat'ı karıştırdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 16:44
Erdoğan, Ferhat ile Aşık Veysel'i karıştırdı: Dağları deldik
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Aşık Veysel gibi dağları deldiklerini" öne sürdü. Aşık Veysel'in herhangi bir dağı delmediği bilinmekle birlikte Erdoğan'ın Aşık Veysel ve Şirin ile Ferhat efsanesindeki Ferhat'ı karıştırdığı anlaşıldı.

Şirin ile Ferhat efsanesine göre Ferhat, sevdiği kadına kavuşmak için Amasya yakınlarındaki bir dağı delerek, kente oradan su getirmeye çalışacaktır.

Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas Vilayeti'nin Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen ünlü Türk ozanıdır.


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