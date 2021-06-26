Erdoğan, Ferhat ile Aşık Veysel'i karıştırdı: Dağları deldik
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul' açılışı olduğu belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde Aşık Veysel ile Ferhat ile Şirin' efsanesindeki 'Ferhat'ı karıştırdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Aşık Veysel gibi dağları deldiklerini" öne sürdü. Aşık Veysel'in herhangi bir dağı delmediği bilinmekle birlikte Erdoğan'ın Aşık Veysel ve Şirin ile Ferhat efsanesindeki Ferhat'ı karıştırdığı anlaşıldı.
Şirin ile Ferhat efsanesine göre Ferhat, sevdiği kadına kavuşmak için Amasya yakınlarındaki bir dağı delerek, kente oradan su getirmeye çalışacaktır.
Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas Vilayeti'nin Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen ünlü Türk ozanıdır.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli' uyarısı
- Show TV'de deprem! Ece Üner istifa etti
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- İnsanlar yine eve kapanacak
- Erdoğan'ın atanmayan öğretmenlere yanıtı tepki çekti
- Miami'de bilanço ağırlaşıyor: 159 kişiden haber yok
- Anlaşma imzalandı, Katarlıya sınavsız tıp
- Okan Bayülgen'den 'aşı karşıtlığı' açıklaması
- Kullanılan uçağın ödemesine dair belge talebi
- Söke söke bu parayı uluslararası tahkim yoluyla alırlar