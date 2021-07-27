Erdoğan: Geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil

27 Temmuz 2021 Salı, 19:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde,

"Sayın Lourenço'yla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. Siyasi, askeri, ekonomik, savunma sanayine yönelik bu alanları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdik. 2017'de toplantıda ilk defa o zaman bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

"ANGOLA RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİL"

Tabi şuan da gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 2 milyon 26 bin toplam yüzölçümüne sahip 2 ülke. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de BMGK'dan sonra iadeyi ziyarette bulunmak üzere bir grup iş adamıyla gideceğiz.

İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizmde ekonomide sağlıkta birçok neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Değerli dostum Lourenço'yla birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları tabi hayata geçirmek şart. Şuan da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak."