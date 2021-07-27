Erdoğan’ın açıkladığı 'Külliye müjdesi'ne Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden tepki

27 Temmuz 2021 Salı, 12:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de 'müjde' adını verdiği projeyi açıklamıştı. "KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var ne de parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz" demişti. Erdoğan'ın açıkladığı 'külliye' müjdesine toplumun geniş kesimlerine tepki gelirken Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nden de yanıt geldi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’de alt yapı eksikliği nedeni ile çökme tehlikesi olan onlarca kamu okulu olduğunun altını çizerek, devletin önceliğinin insan hayatını tehdit eden bu binaların tadilatı olması gerektiğini söyledi.

‘BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEK İÇİN...’

"Ne KKTC Meclisinde ne Cumhurbaşkanlığı Sarayında mekan yetersizliği söz konusu değildir. Bu toplumun öncelikli çözülmesi gereken sorunları vardır" diyen Gürcafer, "Birilerini zengin etmek için toplumsal ihtiyaçmış gibi gösterilerek gereksiz projelerin üretilmesine seyirci kalmayınız! Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan olmak üzere yaşanacakların vebali boynunuzda asılı olacak bunu böyle bilin" ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI RİSK ALTINDA’

Yeni Düzen gazetesinin aktardığı açıklamada Gürcafer, “Ülke genelinde 150 civarında okulumuz ve o okullarda eğitim alan 35 bin civarında çocuğumuz var. Bu okullarımızın alt yapıları geliştirilmeyi bekliyorlar. En önemlisi deprem yönetmeliğine göre güçlendirme bekliyorlar. Yani olası bir depremde o okullarda okuyan çocuklarımızın hayatları ciddi risk altında" dedi.

Gürcafer şöyle devam etti: "Vatandaşımızın her gün hizmet almak için gittiği kamu binalarımızın birçoğu aynı durumda. Kimi kamu binalarına devlet her yıl milyonlarca lira kira ödemeye devam ediyor. Ne KKTC Meclisi’nde ne Cumhurbaşkanlığı Sarayında mekan yetersizliği söz konusu değildir. Bu toplumun öncelikli çözülmesi gereken sorunları vardır. Birilerini zengin etmek için toplumsal ihtiyaçmış gibi gösterilerek gereksiz projelerin üretilmesine seyirci kalmayınız! Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan olmak üzere yaşanacakların vebali boynunuzda asılı olacak bunu böyle bilin."

Kaynak: Yeni Düzen gazetesi