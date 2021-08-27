"Erdoğan, Gül’le gizli görüşme yaptı ve adaylık teklif etti" iddiası

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:26

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gizli olarak görüştüğünü iddia ederek "AKP’nin cumhurbaşkanı adayı sen ol, Anayasa'da küçük bir değişiklik yapalım, başbakanlık sistemini getirelim, ben de seçime partimin başında gireyim" dediğini ileri sürdü.

Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Artık şurası çok kesin, Ankara’da “Erdoğan’ın bir daha seçim kazanamayacağı” görüşü ciddi olarak ağır basıyor.

Bütün anketlerin ortak sonucu Erdoğan’ın karşısına hangi aday çıkarsa çıksın kaybedeceği yönünde.

Daha öz söylemek gerekirse; Erdoğan hiçbir koşulda yüzde 50’yi alamıyor.

Bu Erdoğan için felaket bir sonuç.

Hem gücü elinden kaçırmak hem de ciddi bir yargı tehdidi ile karşı karşıya kalmak Erdoğan‘ı yeni arayışlara itiyor.

Bunlardan biri yeniden eski sisteme dönmek.

Anketlere göre Erdoğan, hiçbir durumda kazanamıyor ama AKP hâlâ birinci parti çıkıyor.

Bu da iktidarın büyük ortağı olma şansı veriyor Erdoğan’a.

Saray kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, Erdoğan çok kısa bir süre önce Abdullah Gül’le gizli bir görüşme yaptı.

AKP Genel Başkanı bu görüşmede Gül’e “AKP’nin cumhurbaşkanı adayı sen ol, anayasada küçük bir değişiklik yapalım, başbakanlık sistemini getirelim, ben de seçime partimin başında gireyim” dedi.

Erdoğan’ın hesabına göre Gül’ün gelişiyle birlikte AKP’den kopan Babacan ve Davutoğlu da geri dönerler, Saadet’ten kaymalar olur, MHP’ye kaçan oylar da tekrar kazanılır.

Böylelikle AKP’nin oyu yüzde 40’ın üzerine çıkar ki, bu durumda parti tek başına bile iktidara gelebilir.

Abdullah Gül’ün kabul etmesi halinde Erdoğan’ın çok kısa süre içinde erken seçim kararı alabileceği de belirtiliyor.

Eylül ayı ile birlikte siyasette çok büyük sarsıntılar olacak, şimdiden söyleyeyim.