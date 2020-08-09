Erdoğan ilk 'yerli ve milli' kepçeyi kullandı
Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışında TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen ve "dünyadaki ilk lastik tekerleklisi" olduğu belirtilen elektrikli iş makinesini test etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde "yerli" üretim olan ekskavatörü (kepçe) inceledi. Erdoğan daha sonra makineyi kullandı.
Erdoğan'a eski başbakanlardan ve eski meclis başkanı AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.
Elektrikli Ekskavatör'ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım” dedi.
(Fotoğraf: AA)
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