Erdoğan, "Kapalı yer yok" demişti, esnafın kapalı restoranına icra kağıdı geldi
Mahmut Küçük İstanbul Maslak'ta restoran işletiyordu. Pandemi öncesine kadar işlettiği restoranda 12 kişi çalışıyordu. Ancak pandemi ve yasaklarla birlikte dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz haziran ayında, 40 gün boyunca paket servis yaparak restoranını açık tutmaya çalıştı fakat zararı katlanarak artınca işletmesini tamamen kapattı.
Mahmut Küçük, işlettiği restoranı kapatırken sabit fatura gelmesin diye elektirk, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdi. İddiasına göre tüm borçları ödemesine rağmen 2.970 TL'lik icra kağıdı gönderildi. İĞDAŞ'a borcu olmadığını savunan Küçük, bu parayı ödeyemeyeceğini belirtti.
Mahmut Küçük'ün, işlettiği restoran yaklaşık 10 aydır kapalı. Dükkan sahibi, kiranın yarısını alıyor. Tüm bunlara rağmen pandemi sürecinde 250 bin lira borcu oluştu. Borcunu ödeyemediğini belirten Küçük, şimdi kara kara düşünüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapalı yer yok" sözlerine tepki gösterdi ve "Kapalı dükkanıma icra kağıdı geldi" diyerek icra kağıdını gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Kar yağışı yeniden başladı
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
Video Haberler
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
En Çok Okunan Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Kar yağışı yeniden başladı
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Erdoğan’dan kısıtlamalara ilişkin açıklama
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum