Erdoğan, "Kapalı yer yok" demişti, esnafın kapalı restoranına icra kağıdı geldi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 20:05





Mahmut Küçük, işlettiği restoranı kapatırken sabit fatura gelmesin diye elektirk, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdi. İddiasına göre tüm borçları ödemesine rağmen 2.970 TL'lik icra kağıdı gönderildi. İĞDAŞ'a borcu olmadığını savunan Küçük, bu parayı ödeyemeyeceğini belirtti.

Mahmut Küçük'ün, işlettiği restoran yaklaşık 10 aydır kapalı. Dükkan sahibi, kiranın yarısını alıyor. Tüm bunlara rağmen pandemi sürecinde 250 bin lira borcu oluştu. Borcunu ödeyemediğini belirten Küçük, şimdi kara kara düşünüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapalı yer yok" sözlerine tepki gösterdi ve "Kapalı dükkanıma icra kağıdı geldi" diyerek icra kağıdını gösterdi.