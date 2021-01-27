Erdoğan, "Kapalı yer yok" demişti, esnafın kapalı restoranına icra kağıdı geldi

Mahmut Küçük İstanbul Maslak'ta restoran işletiyordu. Pandemi öncesine kadar işlettiği restoranda 12 kişi çalışıyordu. Ancak pandemi ve yasaklarla birlikte dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz haziran ayında, 40 gün boyunca paket servis yaparak restoranını açık tutmaya çalıştı fakat zararı katlanarak artınca işletmesini tamamen kapattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 20:05
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Mahmut Küçük, işlettiği restoranı kapatırken sabit fatura gelmesin diye elektirk, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirdi. İddiasına göre tüm borçları ödemesine rağmen 2.970 TL'lik icra kağıdı gönderildi. İĞDAŞ'a borcu olmadığını savunan Küçük, bu parayı ödeyemeyeceğini belirtti. 

Mahmut Küçük'ün, işlettiği restoran yaklaşık 10 aydır kapalı. Dükkan sahibi, kiranın yarısını alıyor. Tüm bunlara rağmen pandemi sürecinde 250 bin lira borcu oluştu. Borcunu ödeyemediğini belirten Küçük, şimdi kara kara düşünüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapalı yer yok" sözlerine tepki gösterdi ve "Kapalı dükkanıma icra kağıdı geldi" diyerek icra kağıdını gösterdi.


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