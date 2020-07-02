Erdoğan Katar Emiri'yle görüşmek üzere Doha'ya gidiyor

02 Temmuz 2020 Perşembe, 12:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Temmuz 2020 Perşembe günü Katar’a çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.

Erdoğan’ın ziyaretinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmetkedir” denildi.