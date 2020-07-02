Erdoğan Katar Emiri'yle görüşmek üzere Doha'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü Katar'a gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Hamed Al Sani ile bir araya geleceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Temmuz 2020 Perşembe günü Katar’a çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.
Erdoğan’ın ziyaretinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmetkedir” denildi.
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