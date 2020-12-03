Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Bu millet seni affetmeyecek

03 Aralık 2020 Perşembe, 14:45

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 86. yıl dönümü programında konuştu.

Erdoğan, ‘kadın’ meselesini bir kez daha aile kavramı üzerinden ele alarak, “Aileye yönelik her saldırıyı, tehdidi doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. Kadın haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur. Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

“Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz.

İşte daha geçenlerde... Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlâksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlâki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar. Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçiyi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be, bir dürüst konuş.

TANK PALET FABRİKASI...

Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Zira buradan tamamıyla her yönüyle zarar eden bir Tank Palet Fabrikası varken, şimdi buraya BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan, buranın hep renöve edilmesi, hem restore edilmezi, makinelerin A'dan Z'ye yenilenmesiyle, bu fabrika kendimize ait tankların bakım onarımlarından tutun, yeni atılacak atılımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir.

‘BİZİM İCRAATİMİZİN ULAŞTIĞI YERE SİZİN HAYALLERİNİZ ULAŞAMAZ’

Bak Bay Kemal, biz bu akşam ta 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz. Bizim icraatimizin ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

CHP'li hanım kardeşlerime sesleniyorum; partisindeki taciz furyası karşısında sessiz kalan bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

“İnancımız ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri, aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz.