Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini 1 ay daha uzatıyoruz
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar için bu süreyi 1 ay daha uzatıyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Toplantı sonrasında Erdoğan açıklama yapan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin ve iş feshi sınırlandırılmasının bir ay daha uzatıldığını söyledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Toplantının ana gündemi küresel salgın ve etkileri oldu. Kazanımlarımızı korumalıyız. Tedbirden vazgeçmeyiz.
Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklarla 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin huzuruna sunduk.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar için bu süreyi 1 ay daha uzatıyoruz. İş feshi sınırlaması ne nakdi ücret desteği de bir ay daha uzatılacaktır.
BAROLAR
Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın veriyor.
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