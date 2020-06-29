Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini 1 ay daha uzatıyoruz

29 Haziran 2020 Pazartesi, 18:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Toplantı sonrasında Erdoğan açıklama yapan Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin ve iş feshi sınırlandırılmasının bir ay daha uzatıldığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Toplantının ana gündemi küresel salgın ve etkileri oldu. Kazanımlarımızı korumalıyız. Tedbirden vazgeçmeyiz.

Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği gibi başlıklarla 18 milyar liraya yakın bir kaynağı milletimizin huzuruna sunduk.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar için bu süreyi 1 ay daha uzatıyoruz. İş feshi sınırlaması ne nakdi ücret desteği de bir ay daha uzatılacaktır.



BAROLAR

Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın veriyor.

LGBT+'LARI HEDEF ALDI

Birileri sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. Genç dimağları zehirlemek gayretindeler. Bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.





Buradan halkımızı Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı destekleyenlere dikkatli tavır almaya davet ediyorum.

"YASAL GÜVENCE ALTINA ALINMASI ŞART" DEMİŞTİ

Erdoğan, 2002 seçimleri öncesinde katıldığı Genç Bakış programında, "Gay ve eşcinsel vatandaşlarımıza bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gib ihaklar tanımayı düşünüyor mu? Kişisel olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bir defa eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı TV ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyorum" diye yanıt vermişti.