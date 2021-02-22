Erdoğan koltuğu kime devredecek? "Kendisiyle otorite yarışına girmeye çalışmayacak bir isim"
Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Mart ayında gerçekleşecek büyük kongresinde genel başkanlık koltuğunu devredeceği iddia edilen isimlerle ilgili konuşulan senaryoları yazdı.
Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP'nin Mart ayında gerçekleşecek 7'nci Olağan Büyük Kongresi öncesi, parti yönetiminde yapılması beklenen değişiklere ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu.
Yetkin, konuya ilişkin Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazısında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP yönetim kademelerini yeniden yapılandırma çabası olduğunu belirterek "Erdoğan’ın bir yandan da içeride ve dışarıda parti-devlet, tek adam eleştirilerine karşı AK Parti’nin başına, kendisiyle otorite yarışına girmeye çalışmayacak bir isim getirme ihtimali de konuşuluyor Ankara’da" dedi.
Yetkin, buna karar verilmesi halinde, partinin genel başkanlık koltuğuna getirilmek üzere Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu gibi isimlerin konuşulduğunu ifade etti.
'SIRA ERDOĞAN'A GELECEK' ENDİŞESİ
Murat Yetkin, CHP’nin "Damat nerede? 128 milyara ne oldu?" kampanyasına dava açan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la ilgili de, AKP’nin 19 yıllık iktidarı boyunca ‘nadir görülen bir savunma pozisyonuna geçtiğini’ belirterek, “Belli ki AK Parti, Albayrak için müdafaa hattı kurmazsa sıranın ‘Ekonominin sorumlusu benim’ diyen Erdoğan’a geleceği endişesinde” yorumunu yaptı.
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