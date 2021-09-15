Erdoğan, 'medya' ödüllerinin sahiplerini açıkladı: Altun, Kaplan, A Haber...

15 Eylül 2021 Çarşamba, 23:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri"ni yandaş isimlere ve iktidara yakın medya organlarına dağıttı. Erdoğan, "Yılın İletişim Ödülü"nü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, "Yılın Köşe Yazarı Ödülü"nü ise Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye verdi. Yılın en iyi kitabı "ödülünü" de Hilal Kaplan aldı.

Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği isimli kuruluşun düzenlediği “6. Anadolu Medya Ödülleri” programında konuştu.

Erdoğan konuşmasında “Özgür ve sorumlu milli basın, milletimizin aydınlık yarınlara ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum. Medyamızın yüz akları millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir” dedi.

'2023’TE ESKİ TÜRKİYE’Yİ YENİDEN HORTLATMAKTADIR'

Erdoğan konuşmasında “Göçten iklim değişikliğine terörden salgın krizine kadar her yeni sınava da kendilerini gelişmiş olarak nitelendirenlerin ne kadar zayıf oldukları anlaşıldı. Verdiğimiz başarılı imtihanla hesaplar yeniden yapılmaya başladı. Güçlü ve büyük Türkiye’nin en önemli durağı 2023’teyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için son umudu, 2023’te eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktadır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

YENİ AKİT, YENİ ŞAFAK, A HABER...

Erdoğan’ın konuşmasının ardından “ödül”lerin sahipleri açıklandı. Verilen ödüllerin sahipleri iktidara yakın medya organları ve yandaş isimlerden oluştu.

Ödül sahibi isimler ve kuruluşlar şu şekilde:

1 Yılın Ankara temsilcisi – Zafer Şahin- KANAL D

2 Yılın köşe yazarı- Abdulkadir Selvi- Hürriyet gazetesi

3 Yılın gazetecisi- Batuhan Yaşar – İhlas Medya

4 Yılın haber ajansı- Anadolu Ajansı

5 Yılın internet gazetesi - Süper Haber TV

6 Yılın televizyon programı - mesut yar- Star TV

7 Ahmet Kekeç özel ödülü - Hakan Kekeç

8 Ferhat Koç özel ödülü - Milli Gazete

ibrahim toru yerel medya özel ödülleri

9 ÇAY TV- Rize – Hasan Yavuz Bakır

10 Uzay haber – Diyarbakır – Ömer Büyütimur

11 TV’den - Aydın – Emin aydın

12 Aksu TV - Kahramanmaraş – Cüneyt Beyit

13 Yılın yerel internet sitesi- Kon Haber – Yaşar Toy

14 Yılın yerel internet televizyonu- Mardin Life – Mardin – Kadir Üründü

15 Yılın tv yorumcusu- Emin Pazarcı - Akşam Gazetesi

16 Yılın tv yöneticisi- DR. Zahid Akman – KANAL 7

17 Yılın araştırmacı gazetecisi- Murat Alan- Yeni Akit Gazetesi

18 Yılın haber araştırma ekibi - Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek Sabah gazetesi

19 Yılın internet sitesi genel yayın yönetmeni- Ersin Çelik/ Yeni Şafak

20 Yılın yerel gazetesi vitrin haber- Sinop- Serhat Özşahin

21 Yılın muhabiri- Lamia Ayhan- A Haber

22 Markar Eseyan özel ödülü- Nergiz Erdik

23 Yılın gazetesi- Türkgün – Mehmet Müftüoğlu

24 Yılın dizisi- Büyük Selçuklu Uyanış- Trt1

25 Yılın televizyon kanalı- Trt 2 belgesel- Mehmet Zahit Sobacı- Trt Genel Müdürü

26 Yılın dijital medyası- Gzt – Doğukan Gezer

27 Yılın en iyi kitabı – Hilal Kaplan – Ailenin Adı Yok

Anadoluya ruh verenler

28 Hilmi Kurtulmuş- Fatih Yayınevi- Fatih Kurtulmuş

29 Fahrettin Altun- iletişim alanındaki çalışmaları ile yeni bir vizyon geliştirmesi

30 Bayraktar iha- Özdemir Bayraktar- milli sanayiye katkılarından dolayı