Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.

AA
24 Haziran 2021 Perşembe, 20:23
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



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