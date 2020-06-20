Erdoğan: 'Salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik'
Koronavirüsün dünkü tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Kars Barajı açılışına katılan konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelişmiş ülkelerin dahi yetersiz kaldığı salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik" diye konuşması dikkat çekti.
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınının “yeni ve tehlikeli” bir aşamaya girdiği uyarısında bulunmasına; bilim kurulu üyelerinin 'Kasım ve Aralık aylarına dikkat edilmeli' demesine rağmen Türkiye normalleşme sürecine başladı.
Dünkü koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı açılışına video konferans ile katıldı. Erdoğan "Gelişmiş ülkelerin dahi yetersiz kaldığı salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik" diye konuşması dikkat çekti.
Erdoğan, "Aldığımız önlemlerinin etkilerini Mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık. Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor" diye konuştu.
Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadele mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe ve temizlikten geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile değiştirerek tekrarlamak istiyorum: 'Temizlik, maske, mesafe' Yani Tamam. İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum."
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