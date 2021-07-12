Erdoğan-Soylu-Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunuldu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:02

Organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, geçen günlerde yaptığı paylaşımlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa kalaşnikof silahı, AKP Gençlik Kollarına ait bir araçla siviller dağıttığını iddia etmişti.

Bu iddialar üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

7 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, AKP Esenyurt Eski Gençlik Kolu Başkanı Abdülsebur Soğanlı, İçişleri Bakanlığı Personeli Ahmet Onay hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları kişilerin, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Zimmet”, “Silahlı Örgüt”, “Silah Sağlama” ve “Suç İçin Anlaşma” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ARAŞTIRILMASI GEREKEN İDDİALARDIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ülkenin gündemini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in belirlediğine dikkat çekilerek, “Sedat Peker’in gündemi sarsan bu vahim iddiaları, Devlet içinde ayrı bir yasadışı organizasyonun varlığına işaret etmektedir. Bunlar, her biri Cumhuriyet Savcılarınca re’sen soruşturulması gereken, hiçbir kurumun, kişinin herhangi bir ihbarına gerek duyulmadan araştırılması gereken iddialardır” ifadelerine yer verildi.

“UMARIZ Kİ İHBAR KABUL EDER”

Dilekçede yer alan konunun öznesindeki isimlerin iddiaları doğrulayacak yönünde açıklamalar yapıldığına vurgu yapılarak, “Ama maalesef Savcılık makamı görevinin gereğini yerine getirmeyip re’sen soruşturma başlatmamaktadır. Bu suç duyurumuzu, Savcılık makamı umarız ki ihbar kabul eder, re’sen yapamadığı soruşturmayı suç duyurumuz üzerine başlatır” denildi. HKP avukatları dilekçede yer alan kişiler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“HER SABAH KALKTIĞIMIZDA YENİ BİR SUÇUNU ÖĞRENMEKTEYİZ”

Suç duyurusunun ardından HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Çıngı şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Halkımız, ülkemiz ne yazık ki AKP karanlığının içine o derece çekilmiştir ki her sabah kalktığımızda AKP’giller’in yeni bir suçunu öğrenmekteyiz. Şimdi öğrendiğimiz suçta, uzun zamandır AKP’giller’in işlediği suçlarla ile ilgili ifşalarda bulunan Sedat Peker’den geldi. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda; şu an hala İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu’nun bilgisi ve yönlendirmesi dâhilinde, devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP İl Gençlik Kollarına dağıtıldığını söyledi. Sedat Peker’in iddialarına göre, özellikle 15 Temmuz sonrası bu silahlar, İstanbul’da AKP Gençlik Kollarına ve yandaşlara dağıtıldı. Aynı zamanda Sedat Peker 15 Temmuz’dan sonra İstanbul’da bir kasa kalaşnikofun yine yandaşlara ve AKP İl Gençlik Kollarına dağıtıldığını söyledi.

Sedat Peker’in iddiasına göre:

“15 Temmuzun hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleritutulurken ağustosun ilk haftasında Ekrem gökçekerden alınan, özyurtların bünyesinde olan Renault beyaz Fluence marka arabayla, Esenyurt cumhuriyet meydanının arkasında karanlık bir sokakta (DAP hotelin arka tarafında) arabaya koyulan bir kasa kalaşnikof silah İstanbul Balat’a gitti. Ak Parti İstanbul gençlik kolları başkanı olan Taha Ayhan’ınyardımcısı olan Osman Tomakin’e teslim edildi (Osman Tomakin siyah Passat araçla silahları teslim almaya geldi).Bu araç Ak Parti gençlik kolları il başkanına tahsisli bir araçtı, herhangi birpolis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları başkanıdır. Silahların olduğu kasa Esenyurt’tan gece 23:30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt Ak Parti gençlik kolları başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı.”

“AKP İKTİDARI SUÇA BATMIŞ BİR İKTİDARDIR”

Açıkça görüldüğü üzere iddialar dikkat çekicidir. AKP’giller, özellikle 15 Temmuz sonrasında bu fırsattan yararlanmış ve kendi yandaşlarına askeri nitelikli silahlar dağıtmışlardır. Ancak bu vakte kadar ne emniyet ne de savcılık bu iddialarla ilgili harekete geçmemiştir. Ortada devlet envanterine kayıtlı olmayan silahların İçişleri Bakanlığı aracılığı ile dağıtıldığı gibi vahim bir iddia varken Savcılığın harekete geçmemesi yargının AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştüğünü netçe ortaya koymuştur. AKP’giller bugüne kadar sayısız suç işlemişlerdir. Kendi Ortaçağcı ideolojilerini ülkemize hâkim kılmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. İnsanlarımızı dinle aldatarak bugüne dek iktidarlarını korumuşlardır. Ancak AKP iktidarı başından sonuna dek suça batmış bir iktidardır. Ve bugün onların bir suçunu daha göstermiş olmaktayız.

“AKP’GİLLER ÜLKEMİZİ CEHENNEME ÇEVİRMEK İSTİYORLAR”

İşte biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün bu dağıtılan silahlar konusu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugüne kadar AKP’giller’in işlediği tüm suçlara karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelelerimizi verdik, vermeye devam edeceğiz. AKP’giller ülkemizi cehenneme çevirmek istiyorlar. Kendileri istedikleri gibi at koşturabilecek, istediklerini yapabilecek, İçişleri Bakanlığı aracılığı ile kaçak silahları yandaşlarına, üyelerine dağıtabilecek, onları silahlandırabilecek, geri kalanlar ise susacak, oturacak, sessiz kalacak. İşte AKP’giller bunu istiyorlar. Ama bu ülkenin gençleri, devrimcileri asla vazgeçmeyecek. AKP’giller’in işlediği tüm suçlara, tüm katliamlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

“ÜLKEMİZ BU KARANLIKTAN ÇIKACAK”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, AKP’giller’in işlediği tüm suçlara karşı yüzlerce suç duyurularında bulunduk, davalar açtık. Hiçbirinden de sonuç alamadık. Çünkü savcılar korkuyorlar. Çünkü savcılar, Yargının AKP’gillerin Hukuk Bürosuna dönüştürüldüğü bir momentte seslerini çıkartamıyorlar. Onların suçlarına ortak oluyorlar. Ama gün gelecek, sadece AKP’giller değil, sadece onlarla beraber suç işleyenler değil, onların suçlarına sessiz kalanlarda, 3 maymunu oynayanlarda, bağımsız mahkemelerde, kimseden emir almayan, sadece vicdanlarının sesini dinleyen bağımsız hâkimler tarafından yargılanacak ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Buna inancımız tam. Ülkemizin bağımsızlığı için savaşıyoruz, savaşmaya devam edeceğiz. AKP’gillere karşı mücadelemiz sürecek. Günü geldiğinde elbet ülkemiz bu karanlıktan çıkacak."